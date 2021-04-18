Боксер Кудряшов: «Мой народ не ассоциируется с водкой. Среди русских много сильных, которые не спились»

Боксер бриджервейта Дмитрий Кудряшов рассказал о том, что увлекается историей.
«Я разделаю мнение, что народ, не знающий свою историю, не имеет будущего.
Историком я не являюсь, научную работу никакую не веду, но я знаю, что мой народ был сильный.
Мой народ не был, как нам все всегда рассказывают, пьющим и так далее. Мой народ не ассоциируется с водкой
Так же и сейчас среди русских много сильных, они никуда не делись, не спились и не сгулялись», – заявил Кудряшов.
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