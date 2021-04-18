Боксер Кудряшов: «Мой народ не ассоциируется с водкой. Среди русских много сильных, которые не спились»

Боксер бриджервейта рассказал о том, что увлекается историей.

«Я разделаю мнение, что народ, не знающий свою историю, не имеет будущего.

Историком я не являюсь, научную работу никакую не веду, но я знаю, что мой народ был сильный.

Мой народ не был, как нам все всегда рассказывают, пьющим и так далее. Мой народ не ассоциируется с водкой

Так же и сейчас среди русских много сильных, они никуда не делись, не спились и не сгулялись», – заявил Кудряшов.

Битва взглядов боя Кудряшов – Романов

Баста организовывает первый турнир по боксу Gazfight. 21 мая подерутся Кудряшов и Романов