Фофана, соблюдающий пост в Рамадан, съел банан и выпил напиток во время матча «Лестера» и «Саутгемптона». Игру прерывали

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Матч 34-го тура АПЛ между «Лестером» и «Саутгемптоном» (1:1) прерывали.

Паузу сделали в середине первого тайма, чтобы защитник Уэсли Фофана, соблюдающий пост в Рамадан, съел банан и выпил энергетический напиток.  

Фото: Gettyimages.ru/ Neil Hall – Pool, Michael Steele

Стоит отметить, что Фофана был заменен в перерыве матча. 

В понедельник также был приостановлен матч «Лестер» – «Кристал Пэлас», чтобы Фофана и Шейху Куяте могли в подходящее время выпить энергетический напиток.

12 апреля начался Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только до восхода солнца и после заката.

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