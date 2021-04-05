Фофана, соблюдающий пост в Рамадан, съел банан и выпил напиток во время матча «Лестера» и «Саутгемптона». Игру прерывали

Матч 34-го тура АПЛ между и (1:1) прерывали.

Паузу сделали в середине первого тайма, чтобы защитник , соблюдающий пост в Рамадан, съел банан и выпил энергетический напиток.

Фото: Gettyimages.ru/ Neil Hall – Pool, Michael Steele

Стоит отметить, что Фофана был заменен в перерыве матча.

В понедельник также был приостановлен матч «Лестер» – «Кристал Пэлас», чтобы Фофана и Шейху Куяте могли в подходящее время выпить энергетический напиток.

12 апреля начался Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только до восхода солнца и после заката.

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