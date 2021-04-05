Фофана, соблюдающий пост в Рамадан, съел банан и выпил напиток во время матча «Лестера» и «Саутгемптона». Игру прерывали

Матч 34-го тура АПЛ между «Лестером» и «Саутгемптоном» (1:1) прерывали.
Паузу сделали в середине первого тайма, чтобы защитник Уэсли Фофана, соблюдающий пост в Рамадан, съел банан и выпил энергетический напиток.
Фото: Gettyimages.ru/ Neil Hall – Pool, Michael Steele
Стоит отметить, что Фофана был заменен в перерыве матча.
В понедельник также был приостановлен матч «Лестер» – «Кристал Пэлас», чтобы Фофана и Шейху Куяте могли в подходящее время выпить энергетический напиток.
12 апреля начался Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только до восхода солнца и после заката.
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