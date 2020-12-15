«Авангард» продлил контракт с Якуповым на 2 сезона. Зарплата – 35 млн рублей в год

Теги Авангард травмы КХЛ Наиль Якупов Алексей Шевченко Хоккей

«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт клуба КХЛ.

Срок соглашения рассчитан на два года. 

По информации журналиста Алексея Шевченко, зарплата игрока составит 70 млн рублей (35 млн рублей в год).

Якупов не принимал участия в победном для омского клуба розыгрыше Кубка Гагарина из-за отсутствия медицинского допуска. Сообщалось о том, что у игрока существуют проблемы с сердцем

В регулярном чемпионате первый номер драфта НХЛ-2012 провел за «Авангард», куда перешел по ходу сезона из «Амура», 22 матча, в которых набрал 10 (6+4) очков. 

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