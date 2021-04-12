ЦСКА отказал журналисту Панкову в аккредитации на матч с «Уфой». Он написал текст о том, что клуб превращается в середняка

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что ЦСКА отказал ему в аккредитации на матч с «Уфой».

«ЦСКА отказал мне в аккредитации на матч с «Уфой». Свобода слова по-армейски! Любимый клуб не перестает удивлять», – написал журналист в твиттере.

Ранее Панков опубликовал текст о последних событиях в ЦСКА, выразив мнение о трансферах клуба, уходе Виктора Гончаренко и Сергея Овчинникова, назначении Ивицы Олича и другом. Материал называется «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

Вскоре армейцы выступили с заявлением о ситуации в клубе: «Ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба. В ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба».

ЦСКА воюет с «провокаторами» и «псевдожурналистами». В их заявлении увидели стиль Политбюро или даже некролога