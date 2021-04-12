«Авангард» выиграл Кубок Гагарина, «Ман Сити» победил «ПСЖ» в гостях, скандал с флагом России на ЧМ по шашкам, красную Ахметова отменили и другие новости

1. «Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА (4-2). Хартли стал вторым тренером, бравшим и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли, а для Ковальчука это уже третий трофей в карьере. Героем финала стал тащивший в концовке при игре 3 на 5 Дамир Шарипзянов. Но выделить надо и Грубеца (два шатаута подряд), и самого ценного игрока плей-офф Толчинского, да и вообще всех-всех-всех, кто прошел с клубом этот замечательный путь к победе. Омск ночью не спал, а уже сегодня команда прилетит в город с Кубком.

2. «Манчестер Сити» сделал большущий шаг к финалу Лиги чемпионов, обыграв в гостях «ПСЖ» в первом полуфинале. Для Парижа все начиналось супер – Маркиньос забил очередной важный гол, установив рекорд турнира, а Ди Мария вышел лидеры клуба по ассистам. Однако после перерыва подвел Кейлор Навас, не справившийся с хитрой подачей де Брюйне. Спустя несколько минут Марез убойно зарядил со штрафного (стенка развалилась и очень огорчила Арсена Венгера), а окончательно интригу убило удаление Гуйе. У «ПСЖ» есть ответный матч, но история говорит, что шансов немного, к тому же именно с «Сити» команда играет крайне неудачно.

3. Скандал на ЧМ по шашкам в Польше – прямо по ходу финала со стола убрали российский флаг. Наша спортсменка Тамара Тансыккужина просто опешила, организаторам после матча пришлось извиняться. Соперница Тансыккужиной Наталье Садовской в знак солидарности убрала флаг Польши на следующей игре. Респект очаровательной польке!

4. Красная карточка Ахметова в дерби со «Спартаком» отменена, удаление признали ошибочным. Также ЭСК заявила, что «Динамо» должно было бить как минимум один пенальти в игре с «Химками», а желтые карточки Максименко и Айртона оставлены в силе, с «Арсеналом» они не сыграют. Разбор всех судейских ошибок можно найти здесь.

На главный матч 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» назначен Сергей Карасев.

5. НХЛ. Тарасенко набрал 14-е очко в сезоне, «Торонто» вышел в плей-офф. Все результаты – здесь.

6. НБА. «Вашингтон» взял верх над «Лейкерс», «Кливленд» уступил «Орландо». Другие результаты – здесь.

7. В Евролиге ЦСКА победил «Фенербахче» в плей-офф и стал первым клубом, пробившимся в «Финала четырех» в 20-й раз.

8. Майк Тайсон объявил о планах подраться с Ленноксом Льюисом в сентябре этого года. Бой Мейвезера с Логаном Полом состоится 6 июня в Майами со зрителями.

9. «Крылья Советов» в шаге от выхода в РПЛ – нужно набрать всего одно очко в четырех оставшихся турах. Форварду Сергееву осталось всего три гола до бомбардирского рекорда. Уже пошли слухи об усилении менеджерского состава самарцев (эти фамилии вас точно шокируют).

10. В Италии утверждают, что Аллегри вернется в «Ювентус» – Пирло уберут, как бы ни закончился сезон. Правда, интерес к Максу проявляет и другой его бывший клуб «Милан».

11. Александра Трусова проведет онлайн-встречу с японскими фанатами. Стоимость билета – 2 тысячи рублей.

12. Задержан бывший директор академии «Чертаново» Ларин, заведено уголовное дело.

13. Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель умер после попытки самоубийства.

14. Кокорин может вернуться в общую группу «Фиорентины» на этой неделе.

15. Семак, Николич, Слуцкий, Шварц и Талалаев претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в апреле, награду лучшему игроку могут получить Смолов, Мостовой, Крыховяк, Тюкавин или Дюпин.

16. УЕФА поддержал судью-трансгендера из Израиля, отметив, что подобные истории «подчеркивают дух открытости футбола».

Цитаты дня

Боб Хартли: «Фанаты в Омске, эта победа – для вас. «Авангард» стал невероятным клубом, горд игроками»

Джо Коул: «Заслуги Зидана на уровне Кройффа, а может, и выше, так как Зинедин выиграл больше. Он не получает заслуженного признания»

Фомин о книгах: «Я всего Ремарка прочитал. У него все герои страдают и пьют, интересный язык»

Ротенберг о матче с Финляндией: «Как Путин заметил в свое время: «Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» блистал во 2-м тайме. Иногда нужно немного расслабиться и быть собой»