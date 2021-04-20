Евролига. Плей-офф. «Зенит» – «Барселона», «Бавария» сыграет с «Миланом»

В пятницу, 30 апреля, проходят два четвертых матча серий плей-офф Евролиги-2020/21.
Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» пытается продлить противостояние с испанской «Барселоной» до решающей пятой игры.
Немецкая «Бавария» дома встретится с итальянским «Миланом» при счете 1-2 в серии.
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 30 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Холлинз (8), Томас (4), Пангос (2), Блэк (2), Фридзон (0) – старт; Пойтресс (9), Риверс (5), Бэрон (2), Хвостов (0).
В серии впереди «Барселона» – 2-1
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.45, «Ауди Доум»
В серии впереди «Милан» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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