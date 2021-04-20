Евролига. Плей-офф. «Зенит» – «Барселона», «Бавария» сыграет с «Миланом»

В пятницу, 30 апреля, проходят два четвертых матча серий плей-офф Евролиги-2020/21.

Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» пытается продлить противостояние с испанской «Барселоной» до решающей пятой игры.

Немецкая дома встретится с итальянским «Миланом» при счете 1-2 в серии.

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Четвертые матчи

В серии впереди «Барселона» – 2-1

В серии впереди – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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