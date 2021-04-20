Евролига. Плей-офф. «Зенит» – «Барселона», «Бавария» сыграет с «Миланом»

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В пятницу, 30 апреля, проходят два четвертых матча серий плей-офф Евролиги-2020/21.

Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» пытается продлить противостояние с испанской «Барселоной» до решающей пятой игры.

Немецкая «Бавария» дома встретится с итальянским «Миланом» при счете 1-2 в серии.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Четвертые матчи

Зенит Россия  –  Барселона Испания 32:24 (2 четверть)
Дата проведения
30 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Холлинз (8), Томас (4), Пангос (2), Блэк (2), Фридзон (0) – старт; Пойтресс (9), Риверс (5), Бэрон (2), Хвостов (0).
Барселона
Хиггинс (8), Калатес (5), Миротич (5), Абринес (0), Дэвис (0) – старт; Курич (4), Больмаро (2), Мартинес (0), Ханга (0), Шмитс (0).

В серии впереди «Барселона» – 2-1

Бавария Германия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
30 апреля, 21.45, «Ауди Доум»
Онлайн матча

В серии впереди «Милан» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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