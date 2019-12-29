НБА. «Бруклин» встретится с «Портлендом», «Финикс» против «Юты» и другие матчи

В пятницу, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

Ведущий борьбу за плей-офф Тейтума и Брауна примет неуступчивый Демара Дерозана.

Звездный Ирвинга и Дюрэнта попробует продлить свою 4-матчевую победную серию в противостоянии с Дэмиана Лилларда. В матче лидеров Западной конференции Пола и Букера может догнать в таблице идущую на первом месте «Юту».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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