Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» встретится с «Портлендом», «Финикс» против «Юты» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Кливленд Лейкерс Мемфис Милуоки Бруклин Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В пятницу, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

    Ведущий борьбу за плей-офф «Бостон» Тейтума и Брауна примет неуступчивый «Сан-Антонио» Демара Дерозана.

    Звездный «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта попробует продлить свою 4-матчевую победную серию в противостоянии с «Портлендом» Дэмиана Лилларда. В матче лидеров Западной конференции «Финикс» Пола и Букера может догнать в таблице идущую на первом месте «Юту».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Атланта
    Дата проведения
    1 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Сан-Антонио
    Дата проведения
    1 мая, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Кливленд – Вашингтон
    Дата проведения
    1 мая, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Бруклин – Портленд
    Дата проведения
    1 мая, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Орландо
    Дата проведения
    1 мая, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Чикаго – Милуоки
    Дата проведения
    1 мая, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Юта
    Дата проведения
    1 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Сакраменто
    Дата проведения
    1 мая, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Помните чувака, воевавшего из-за шкафчика? Вчера он получил штраф за посещение стрип-клуба, а сегодня набрал 50 и побил рекорд Леброна

    В НБА стало слишком много разгромов. Лига взвинтила темп, но даже не изображает борьбу

    Матч НБА длился пять месяцев: «Нетс» и «Сиксерс» устроили переигровку из-за судейства и даже обменялись баскетболистами в третьей четверти

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья