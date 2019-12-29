НБА. «Бруклин» встретится с «Портлендом», «Финикс» против «Юты» и другие матчи

В пятницу, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
Ведущий борьбу за плей-офф «Бостон» Тейтума и Брауна примет неуступчивый «Сан-Антонио» Демара Дерозана.
Звездный «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта попробует продлить свою 4-матчевую победную серию в противостоянии с «Портлендом» Дэмиана Лилларда. В матче лидеров Западной конференции «Финикс» Пола и Букера может догнать в таблице идущую на первом месте «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 1 мая, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 1 мая, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 1 мая, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 мая, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 1 мая, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 1 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 1 мая, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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