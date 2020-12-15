Толчинский о кричалке «##### коней, #####»: «Это перебор. ЦСКА много дал мне. Никого не хотел оскорбить. Прошу прощения»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский принес извинения за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.

«Это перебор был, непростительное поведение с моей стороны.

Даже в пылу эмоций так нельзя, ЦСКА много дал мне, уважение у меня к клубу только, никого не хотел оскорбить. Если оскорбил – прошу прощения», – сказал Толчинский.

Напомним, после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0, 4-2 в серии) Толчинский вместе с болельщиками проскандировал оскорбительную кричалку про московский клуб.

Нападающий является воспитанником ЦСКА. Он играл за команду в КХЛ с 2018 по 2020 год. Ранее он также выступал за молодежную команду клуба «Красную Армию».

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