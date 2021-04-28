Мазепин бойкотирует соцсети из-за дискриминации вместе с Хэмилтоном, Норрисом и Расселлом

Пилот «Хааса» Никита Мазепин присоединился к бойкоту социальных сетей, которые запустила футбольная АПЛ и ряд других спортивных организаций.
Бойкот продлится с 30 апреля по 3 мая. Задача акции – обратить внимание на проблему оскорблений, дискриминации и расизма онлайн. Акцию поддержали гонщики «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Эстебан Окон.
«Я присоединяюсь к бойкоту социальных сетей на этот уик-энд в знак поддержи спортивного сообщества. Нужно предпринимать действия, и я тоже призываю к переменам», – написал Никита в инстаграм-сторис.
В прошлом году Мазепин стал фигурантом скандала, связанного с соцсетями. Он выложил видео, на котором трогает грудь девушки, сидящей рядом с ним в автомобиле. Запись вызвала резонанс в среде болельщиков – десятки тысяч фанатов подписали петицию с целью лишить пилота места в «Ф-1». Никита отмечался и другими противоречивыми заявлениями в инстаграме – в частности, поздравлением коронавируса с днем рождения и поддержкой оскорбительных комментариев.
Команде Мазепина в «Ф-1» уже не замолчать историю с непристойным видео: Никита удалил извинения, фанаты требуют увольнения
Хэмилтон бойкотирует соцсети до 3 мая: «Оскорблениям не место в обществе»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram