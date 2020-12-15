Чехович – 50-й игрок из России в сезоне НХЛ. Это повторение максимального показателя после локаута-2004/05

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Форвард «Сан-Хосе» Иван Чехович дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (0:3).

Он стал 50-м россиянином, сыгравшим хотя бы 1 матч в текущем сезоне лиги. На лед выходили 11 вратарей, 13 защитников и 26 нападающих. 

На данный момент это повторение максимального показателя по количеству российских игроков в лиге после локаута-2004/05. В прошлом сезоне (2019/20) в НХЛ также отметились 50 хоккеистов. 

Рекордным остается сезон-1999/2000, когда хотя бы один матч провел сразу 71 игрок. 

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