«Ак Барс» продлил контракт с Квартальновым по схеме «1+1» 

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, информирует официальный сайт клуба КХЛ.

Соглашение подписано по схеме «1+1» – до конца сезона-2022/23 в случае успешного выступления команды.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году.

За два года его работы казанцы дважды становились призерами чемпионата России. В сезоне-2019/20 клуб выиграл серебряные медали, в сезоне-2020/21 – бронзовые.

Под руководством Квартальнова «Ак Барс» два года подряд выигрывал Восточную конференцию в регулярном чемпионате и становился лучшей командой лиги по очкам, набранным в домашних матчах.

В сезоне-2019/20 «Ак Барс» установил клубный рекорд по количеству побед за одну регулярку, выиграв 44 матча. 

Клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина-2021, уступив в полуфинале«Авангарду» (3-4 в серии). 

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