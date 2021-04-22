Олег Матыцин: «Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения на въезд в США не коснулись спортсменов»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с Министерством иностранных дел будет решать вопрос въезда российских спортсменов в США.

Посольство США в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

Это связано с решением российских властей запретить посольству принимать на работу иностранных граждан, из-за чего штат сотрудников будет сокращен на 75%.

«Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях», – сказал Матыцин.