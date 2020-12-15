ЦСКА – самый популярный хоккейный клуб России по итогам опроса ВЦИОМ. «Спартак», «Ак Барс», «Авангард» и СКА – в топ-5

ЦСКА назван самым популярным хоккейным клубом в России по результатам опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, в топ-5 самых популярных российских клубов вошли ЦСКА (15%), (4%), , и СКА (по 3% соответственно).

В этом сезоне КХЛ ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» (2-4).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 28 апреля.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.