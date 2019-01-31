Еврокубок. Финал. Второй матч. УНИКС принимает «Монако»

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В пятницу, 30 апреля, во втором матче финальной серии Еврокубка казанский УНИКС принимает «Монако».

Для завоевания трофея российской команде необходимо дважды обыгрывать «Монако».

Еврокубок

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Второй матч

УНИКС Россия  –  Монако Монако 10:10 (1 четверть)
Дата проведения
30 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Клименко (4), Холланд (3), Антипов (3), Теодор (0), Кэнан (0).
Монако
Бост (6), Найт (2), Инглис (0), Демаис-Баллу (0), Лессор (0).

«Монако» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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