Еврокубок. Финал. Второй матч. УНИКС принимает «Монако»

В пятницу, 30 апреля, во втором матче финальной серии Еврокубка казанский УНИКС принимает «Монако».
Для завоевания трофея российской команде необходимо дважды обыгрывать «Монако».
Плей-офф
Финал (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
- Монако
- Бост (6), Найт (2), Инглис (0), Демаис-Баллу (0), Лессор (0).
«Монако» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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