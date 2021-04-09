Ничья «Реала» и «Челси», Нагельсманн в «Баварии», удаление Ахметова признали ошибкой, Тарасова и Морозов перешли к Тутберидзе, Россия проиграла финнам на ЮЧМ и другие новости

1. «Реал» и «Челси» выдали бодрую ничью в полуфинале Лиги чемпионов. Лондонцы мощно начали и повели в счете (Пулишич первым среди американцев забил на этой стадии ЛЧ), но «Мадрид» ответил пушкой Бензема, который догнал Рауля в списке лучших бомбардиров турнира. «Синие» были ближе к победе, но забить еще никто так и не сумел: «Реал» по-прежнему не может обыграть «Челси», Зидану никак не удается одолеть Тухеля. Ответная игра – 5 мая.

2. «Бавария» оперативно нашла нового тренера в связи с уходом Ханси Флика летом – команду возглавит Юлиан Нагельсманн, за которого «Лейпцигу» придется заплатить рекордные 25 млн евро. Флик, похоже, примет сборную Германию, с «Баварией» уже обсудили компенсацию (и она не совсем обычная).

3. ЦСКА просит отменить дисквалификацию Ахметова. Шансы, похоже, неплохие, потому что удаление хавбека в матче со «Спартаком» признано ошибочным, причем так решили семь из восьми экспертов – только Кашшаи настаивает, что красная карточка была справедливой. Решение будет принято КДК уже сегодня.

4. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов перешли в группу Этери Тутберидзе, но при этом продолжат работу с тренером Максимом Траньковым. Фигуристы попали к сильнейшему тренерскому штабу, а для Тутберидзе работа с парой станет новым вызовом.

5. Названы предварительные составы мужской и женской сборных России по биатлону. Окончательные списки будут сформированы в мае.

6. Отстраненный арбитр Вилков дал большое интервью: рассказал, что его жена обрадовалась, так как теперь он чаще будет с семьей, хотя сам он не мог спать и есть. Вилков отрицает любые связи с «Зенитом», считает, что может себе позволить ездить на Range Rover, и осуждает заявления Слуцкого об обслуживающем персонале.

7. ЮЧМ. На этот раз сборная России позволила сделать камбэк сопернику – вела 3:1 к 58-й минуте в матче против Финляндии, но уступила по буллитам. Вратарь Иванов отразил 52 броска из 55.

Среди других результатов выделяется разгром, который Канада учинила Швеции – 12:1.

8. НХЛ. «Тампа» и «Флорида» обыграли «Нэшвилл» и «Чикаго» соответственно с одинаковым счетом 7:4 и гарантировали себе участие в плей-офф.

«Пантерс» добились победы в третьем периоде, заменив Сергея Бобровского после двух отрезков.

«Каролина» была сильнее «Далласа», Андрей Свечников сделал ассистентский хет-трик. Все результаты дня – здесь.

9. ЦСКА выступил с отчаянным заявлением в связи с появлением в медиа «провокаций и ложных домыслов». Давайте разберемся, что вообще происходит в клубе.

10. НБА. 39 очков Дончича помогли «Далласу» разгромить «Голден Стэйт», «Бруклин» выиграл у «Торонто» и другие результаты.

11. В первом матче финальной серии Еврокубка казанский УНИКС в гостях уступил «Монако».

12. «Авангард» резко повысил цены на билеты на 6-й матч с ЦСКА. Оказалось, что это хитрость для борьбы с перекупщиками.

13. Александр Головин заразился коронавирусом.

14. Первой судьей-трансгендером стала Сапир Берман из Израиля.

15. 19-летний боксер из Иордании скончался от травм, полученных во время поединка на чемпионате мира.

16. У «Ливерпуля» убыток в 46 млн фунтов за прошлый финансовый год. А ведь за год до этого была 42-миллионная прибыль.

17. УГМК обыграл курское «Динамо» и в 13-й раз подряд стал чемпионом России по баскетболу среди женских команд.

Цитаты дня

Первый легионер чемпионата СССР Минчев: «В магазинах не было ничего, только чай на полках. Ребята продукты доставали через клуб»

Юлиан Нагельсманн: «Не скрывал, что меня привлекает должность тренера «Баварии». Благодарю «Лейпциг», что нашли решение»

Пеп Гвардиола: «Неймар и «Барселона» выиграли бы ЛЧ еще 2-3 раза, если б он остался»

Томас Тухель: «Реал» забил после стандарта, и больше «Челси» ничего не дал ему создать»

Марк Уэббер: «Хэмилтон – боксер, который бьется все 12 раундов»

Экс-полицейский Тейтум: «Лицемерие Леброна и лидеров BLM, которые живут в дорогих домах, только вредит чернокожим»