Гран-при Португалии-2021. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

Международный автодром Алгарве, Портиман
30 апреля 2021 года
2-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.19,837 (33 круга)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,143 (26)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,344 (28)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,360 (33)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,383 (32)
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,398 (31)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,523 (33)
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,581 (31)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,590 (31)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,679 (28)
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,721 (34)
12. Ландо Норрис («Макларен») +0,920 (28)
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1,139 (32)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,216 (33)
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,237 (32)
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,388 (22)
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,401 (32)
18. Мик Шумахер («Хаас») +1,700 (29)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,018 (31)
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,801 (28)
Гран-при Португалии-2021. 1-я практика. Боттас – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й
Ограничение бюджетов в «Ф-1» каждую аварию обращает в боль: на обновления не хватает денег. Жалуется даже богатый «Мерседес»
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