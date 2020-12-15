63% россиян безразличны к хоккею, постоянных болельщиков – 5%. О розыгрыше Кубка Гагарина не знали 76% (ВЦИОМ)

ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного интересу россиян к хоккею. Опрос проводился по всей территории России, не только в городах, где базируются клубы .

По данным опроса, только 5% россиян являются постоянными болельщиками. При этом 32% опрошенных интересуются им от случая к случаю, 63% – безразличны. В 2019 году в этих категориях было 6%, 39% и 55% соответственно.

О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, было известно 22% россиян. Не знали 76% опрошенных, еще 2% с ответом затруднились.

Большинство матчей смотрели 2% опрошенных, отдельные матчи смотрели 6% респондентов, а 14% не смотрели матчи, но узнавали результаты игр из новостей.

Посещают матчи КХЛ 2% опрошенных. Треть россиян (32%) не посещают матчи, но хотели бы (среди мужчин – 41%), 66% не посещают и не имеют такого желания.

Главными причинами, по которым наши соотечественники не посещают матчи КХЛ, стали отсутствие площадок, где проходят матчи, рядом с местом проживания респондента (20%), слишком дорогие билеты (10%), невозможность найти время для похода на матч (10%), а также трудный путь до стадиона (5%) и боязнь заразиться COVID-19 (4%).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ЦСКА – самый популярный хоккейный клуб России по итогам опроса ВЦИОМ. «Спартак», «Ак Барс», «Авангард» и СКА – в топ-5