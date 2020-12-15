Ковальчук продолжит карьеру в «Спартаке» (Алексей Шевченко)

Теги Авангард Спартак возможные переходы Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Нападающий Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Алексей Шевченко.

«Ковальчук уходит в «Спартак»!» – написал Шевченко.

Ранее хоккеист расторг контракт с «Авангардом».

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков сообщил, что Ковальчук хочет снова попробовать свои силы в НХЛ

В минувшем регулярном чемпионате 38-летний хоккеист провел 16 игр и набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 24 матчах.

В составе «Авангарда» он выиграл Кубок Гагарина-2021, став трехкратным обладателем главного трофея КХЛ

Напомним, Ковальчук – воспитанник «Спартака». Он играл за команду с 1999 по 2001 год. 

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