Мадрид (WTA). Касаткина, Павлюченкова, Осака вышли во 2-й круг, Александрова, Звонарева выбыли

Во второй день турнира в Мадриде Дарья Касаткина прошла Ирину Бегу, Анастасия Павлюченкова – Мэдисон Киз.
Вера Звонарева уступила Арине Соболенко, Екатерина Александрова – Виктории Азаренко.
Наоми Осака победила Мисаки Дои, Симона Халеп – Сару Соррибес-Тормо.
Сетка турнира здесь.
Мадрид, Испания
29 апреля – 9 мая 2021
WTA 1000
Призовой фонд – 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – 4:6, 6:4, 7:6
Арина Соболенко (Беларусь) – Вера Звонарева (Россия) – 1:6, 2:6
Виктория Азаренко (Беларусь) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 3:6, 6:1
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэдисон Киз (США) – 7:5, 6:2
Наоми Осака (Япония) – Мисаки Дои (Япония) – 7:5, 6:2
Симона Халеп (Румыния) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:0, 7:5
Каролина Плишкова (Чехия) – Кори Гауфф (США) – 5:7, 6:3, 6:2
Мария Саккари (Греция) – Аманда Анисимова (США) – 0:6, 6:1, 6:4
Каролина Мухова (Чехия) – Цян Ван (Китай) – 6:1, 6:3
Сайсай Чжен (Китай) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 3:6, 6:1
Джессика Пегула (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Нина Стоянович – 7:6, 7:5
Элиза Мертенс (Бельгия) – Шуай Чжан – 6:3, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:0
Алена Остапенко (Латвия) – Полона Герцог (Словения) – 6:3, 6:1
Винус Уильямс (США) – Дженнифер Брэди (США)
Вероника Кудерметова (Россия) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:4
Жиль Тайкманн (Швейцария) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 6:4, 7:6
Кики Бертенс (Нидерланды) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – 6:4, 6:0
Онс Жабер (Тунис) – Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:2, 6:3
Анжелик Кербер (Германия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6, 6:1
Петра Квитова (Чехия) – Мари Бузкова (Чехия) – 6:2, 2:3, отказ
Йоханна Конта (Великобритания) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:2
Паула Бадоса (Испания) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:1, 7:5
Ига Швентек (Польша) – Элисон Риск (США) – 6:1, 6:1
Лаура Зигемунд (Германия) – Катерина Козлова (Украина) – 6:4, 6:2
Тамара Зиданшек (Словения) – Су Вэй Се (Тайвань) – 6:2, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Шелби Роджерс (США) – 6:2, 6:1
Анастасия Севастова (Латвия) – Ана Богдан (Румыния) – 6:0, 6:3
Слоун Стивенс (США) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:4, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:2
Бернарда Пера (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:2