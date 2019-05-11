Мадрид (WTA). Касаткина, Павлюченкова, Осака вышли во 2-й круг, Александрова, Звонарева выбыли

Во второй день турнира в Мадриде Дарья Касаткина прошла Ирину Бегу, Анастасия Павлюченкова – Мэдисон Киз.

Вера Звонарева уступила Арине Соболенко, Екатерина Александрова – Виктории Азаренко.

Наоми Осака победила Мисаки Дои, Симона Халеп – Сару Соррибес-Тормо.

Сетка турнира здесь.

Мадрид, Испания

29 апреля – 9 мая 2021

WTA 1000

Призовой фонд – 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – 4:6, 6:4, 7:6

Арина Соболенко (Беларусь) – Вера Звонарева (Россия) – 1:6, 2:6

Виктория Азаренко (Беларусь) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 3:6, 6:1

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэдисон Киз (США) – 7:5, 6:2

Наоми Осака (Япония) – Мисаки Дои (Япония) – 7:5, 6:2

Симона Халеп (Румыния) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:0, 7:5

Каролина Плишкова (Чехия) – Кори Гауфф (США) – 5:7, 6:3, 6:2

Мария Саккари (Греция) – Аманда Анисимова (США) – 0:6, 6:1, 6:4

Каролина Мухова (Чехия) – Цян Ван (Китай) – 6:1, 6:3

Сайсай Чжен (Китай) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 3:6, 6:1

Джессика Пегула (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) – Нина Стоянович – 7:6, 7:5

Элиза Мертенс (Бельгия) – Шуай Чжан – 6:3, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:0

Алена Остапенко (Латвия) – Полона Герцог (Словения) – 6:3, 6:1

Винус Уильямс (США) – Дженнифер Брэди (США)

Вероника Кудерметова (Россия) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:4

Жиль Тайкманн (Швейцария) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 6:4, 7:6

Кики Бертенс (Нидерланды) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – 6:4, 6:0

Онс Жабер (Тунис) – Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:2, 6:3

Анжелик Кербер (Германия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6, 6:1

Петра Квитова (Чехия) – Мари Бузкова (Чехия) – 6:2, 2:3, отказ

Йоханна Конта (Великобритания) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:2

Паула Бадоса (Испания) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:1, 7:5

Ига Швентек (Польша) – Элисон Риск (США) – 6:1, 6:1

Лаура Зигемунд (Германия) – Катерина Козлова (Украина) – 6:4, 6:2

Тамара Зиданшек (Словения) – Су Вэй Се (Тайвань) – 6:2, 6:4

Эшли Барти (Австралия) – Шелби Роджерс (США) – 6:2, 6:1

Анастасия Севастова (Латвия) – Ана Богдан (Румыния) – 6:0, 6:3

Слоун Стивенс (США) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:4, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:2

Бернарда Пера (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:2