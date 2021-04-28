Гран-при Португалии-2021. 1-я практика. Боттас – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й

Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Гран-при Португалии Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Шарль Леклер Ланс Стролл Никита Мазепин Каллум Айлотт Джордж Расселл Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто
Международный автодром Алгарве, Портиман
30 апреля 2021 года
1-я практика
 
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,648 (30 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,025 (22)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,198 (21)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,236 (26)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,319 (31)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,796 (30)
7. Джордж Расселл («Уильямс») +0,881 (28)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,987 (25)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,032 (27)
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,152 (26)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,246 (28)
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,347 (30)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,442 (27)
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,655 (30)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,733 (24)
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,757 (30)
17. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») +2,158 (21)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,291 (29)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,645 (28)
20. Никита Мазепин («Хаас») +4,576 (29)
 

Ограничение бюджетов в «Ф-1» каждую аварию обращает в боль: на обновления не хватает денег. Жалуется даже богатый «Мерседес»

«Ред Булл» идет к титулу «Ф-1» с болидом под квалы, «Мерседес» мощнее в гонках. Но чемпионы отстанут по ходу сезона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья