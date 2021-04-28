Гран-при Португалии-2021. 1-я практика. Боттас – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й

Международный автодром Алгарве, Портиман
30 апреля 2021 года
1-я практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,648 (30 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,025 (22)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,198 (21)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,236 (26)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,319 (31)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,796 (30)
7. Джордж Расселл («Уильямс») +0,881 (28)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,987 (25)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,032 (27)
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,152 (26)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,246 (28)
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,347 (30)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,442 (27)
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,655 (30)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,733 (24)
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,757 (30)
17. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») +2,158 (21)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,291 (29)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,645 (28)
20. Никита Мазепин («Хаас») +4,576 (29)
Ограничение бюджетов в «Ф-1» каждую аварию обращает в боль: на обновления не хватает денег. Жалуется даже богатый «Мерседес»
«Ред Булл» идет к титулу «Ф-1» с болидом под квалы, «Мерседес» мощнее в гонках. Но чемпионы отстанут по ходу сезона
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