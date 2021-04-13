«Спартак» сделал кроссворд о ЦСКА: «У кого плохи дела?», «Псевдожурналист и недоброжелатель», «Количество ударов в створ в дерби»

поиронизировал над на фоне последних событий в армейском клубе.

Красно-белые выложили в твиттере кроссворд с тремя вопросами: «У кого плохи дела?», «Псевдожурналист и недоброжелатель», «Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби».

«Пятничная забава для пытливых умов 😜», – подписали пост в соцсети клуба.

После победы со счетом 1:0 над ЦСКА «Спартак» опубликовал твит: «Привет, конюшня. Как дела?». В этой игре команда Ивицы Олича ни разу не ударила в створ ворот.

Журналист Андрей Панков опубликовал текст о ЦСКА, выразив мнение о трансферах клуба, уходе Виктора Гончаренко и Сергея Овчинникова, назначении Ивицы Олича и другом. Материал называется «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

Вскоре армейцы выступили с заявлением о ситуации в клубе: «Ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба. В ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба».