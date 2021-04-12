«МЮ» забил 6 голов «Роме», фиаско «Барселоны», Вилков навсегда отстранен от судейства, Вяльбе в праймериз «Единой России» и другие новости утра

1. В первом полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома разорвал «Рому» (6:2), а «Арсенал» уступил «Вильярреалу» (1:2) в гостях.

2. «Барселона» дома умудрилась проиграть «Гранаде» (1:2), ведя в счете, в 33-м туре Ла Лиги и упустила шанс возглавить таблицу. Роналда Кумана удалили за, кажется, вполне безобидную фразу в адрес четвертого судьи. Тренер может пропустить ключевую игру против «Атлетико».

3. Арбитр РПЛ Михаил Вилков официально отстранен от судейства без права восстановления.

4. НХЛ. 2 очка Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом» (4:5 ОТ), но оба клуба обеспечили себе место в плей-офф.

Денисенко набрал первое очко в лиге за «Флориду» в матче с «Чикаго». Варламов сыграл на ноль против «Рейнджерс», Василевский – против «Далласа», российские вратари лидируют в лиге по числу сухих матчей (6 и 5). Все результаты дня – здесь.

5. Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский скандировал с болельщиками «##### коней, #####» после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА. Форвард перешел в «Авангард» из ЦСКА в прошлое межсезонье.

6. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе примет участие в праймериз «Единой России» в Ивановской области.

7. В АПЛ обсуждают возможность приостановки матчей, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться во время Рамадана.

8. НБА. 50 очков Портера позволили «Хьюстону» обыграть «Милуоки», «Бруклин» был сильнее «Индианы» и другие результаты.

9. Американка Майорга требует от Роналду почти 65 млн евро компенсации, модель обвиняла игрока в изнасиловании. Экс-игрока сборной Германии Метцельдера приговорили к 10 месяцам условно за распространение детской порнографии.

10. В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами. Предусмотрено наказание за использование инсайдерской информации.

11. «Барселона» ищет источники финансирования из-за краха Суперлиги. На 350 млн от проекта президент Лапорта хотел продлить контракт с Месси и подписать Холанда или Неймара. Теперь клуб хочет вдвое снизить зарплату Месси. Через два года Лео может уехать в МЛС и стать послом каталонцев.

12. На матч «Зенит» – «Локомотив» пустят 40 тысяч зрителей. Это тест перед играми Евро, то есть инициатива властей Петербурга, а не клуба.

13. Россия попала в одну группу с Грузией и Испанией на Евробаскете-2022. Матчи пройдут в Тбилиси.

14. Николич из «Локо» признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд, а Крыховяк – лучший игрок апреля. Гол Ионова «Зениту» назвали лучшим в лиге за месяц.

15. Говорят, председатель совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» получить лицензию РПЛ. Что бы это значило?

15. Кудерметова обыграла Веснину в Мадриде, Швентек, Барти вышли во 2-й круг, Свитолина выбыла, Мугуруса снялась.

16. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поучаствует в Московском полумарафоне: «Первая медаль за бег, жди меня».

17. Американец Джесси Марш из «Зальцбурга» возглавит «РБ Лейпциг» со следующего сезона вместо Юлиана Нагельсманна, который уходит в «Баварию».

18. Хэмилтон готов присоединиться к бойкоту соцсетей со стороны АПЛ из-за дискриминации.

Цитаты дня:

Дюков о критике арбитров от Слуцкого: «Он перегибает палку. Предлагаю начать судить, если есть у кого желание попробовать»

Путин поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина: «Вы продемонстрировали высочайший класс мастерства»

Третьяк о потолке зарплат: «Многие звезды уехали, потому что в России им нельзя платить большие деньги»

Александр Тихонов: «Шипулина и подобных ему надо поганой метлой гнать из Думы – ни хрена не делают»

Нуну Эшпириту Санту: «Мы стоим на колене 5 секунд. Нужно делать это дольше, когда фанаты вернутся»

Медведева о съемках для мужских журналов: «Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю»

«Мне сказали: «Борща без водки не бывает». Ловрен о первых днях в Петербурге

Деян Ловрен: «Лада» комфортнее, чем «Ламборгини»