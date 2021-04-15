Детская баскетбольная команда разбилась в ДТП в Ставропольском крае. Погибли минимум 5 девочек

В пятницу, 30 апреля, в Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием «Камаза» и микроавтобуса, на котором передвигалась детская баскетбольная команда.

Как минимум пять девочек погибли, пострадали 12 человек. Погибшим было по 13 лет.

По предварительным данным, в 16:40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних, трое сопровождающих и водитель. Пятеро юных баскетболисток скончались от полученных травм на месте.

Все погибшие девочки – воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 2 г. Волгограда.