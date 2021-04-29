Гран-при России могут перенести из Сочи под Санкт-Петербург в 2022 году

В следующем сезоне Гран-при России может состояться на автодроме «Игора» под Санкт-Петербургом.

«Есть планы по переносу гонок на «Игору» в 2022 году», – приводит «Деловой Петербург» слова топ-менеджера структуры, «непосредственно вовлеченной в процесс».

Косвенно информация подтверждается действиями правительства России. Оно внесло в Госдуму проект закона о продлении нулевой ставки НДС для услуг, связанных с проведением российского этапа «Формулы-1». Норма действовала с 2017 по 2020 год, и теперь предполагается продлить ее до 2025 года.

Из формулировки законопроекта исчезло упоминание трассы в Сочи, а в пояснительной записке говорится о «возможном переносе места проведения российского этапа чемпионата мира».

Гран-при России с 2014 года проводится на «Сочи Автодроме». Слухи о переносе гонки на «Игору» появлялись с 2019-го, однако тогда российские власти опровергли данную информацию.

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