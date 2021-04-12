Орлов об административном ресурсе в российском футболе: «Он используется, нет сомнений. У нас так устроено»

Журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос подписчика об административном ресурсе в российском футболе.

– Геннадий Сергеевич, как вы относитесь к вбросам московских журналистов и любителей «Спартака», что выигрывает матчи только благодаря административному ресурсу?

– Административный ресурс – это закрытая история. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет.

Вот история с административным ресурсом с карточкой Ахметова. Ну вот, ЦСКА вступился. А московскому «Динамо» не хватило административного ресурса. Футболиста [Комличенко] соперник обнял и держал 10 секунд. Какие действия? И судьи это видели, и ВАР видел, и мы все видели. А свистка не было! С каких это пор можно простоять 10 секунд в штрафной, обняв игрока? Но динамовцы взамен ничего не получили. А в , видите, сумели отменить карточку. Было грубое нарушение, нет сомнений.

Административный ресурс всегда был. Может быть, связь руководителей и клуба обязательно должна быть. Ну, у нас так устроено, в нашей системе так. Административный ресурс играл и еще долго будет играть важную роль в нашей стране. Это мое мнение, можете со мной не соглашаться, – сказал Орлов на своем YouTube-канале.