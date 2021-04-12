Геннадий Орлов: «Зенит» сейчас как «Бавария» в Германии, как «Ювентус» в Италии. Надо взлетать выше и заявлять о себе в Европе»

Журналист Геннадий Орлов высказался о достижениях «Зенита» перед матчем петербуржцев с «Локомотивом».

«Трудно было представить, что Семак завоюет три чемпионства с «Зенитом», но третий титул уже близко. Он сам сейчас беспокоится, кто-то травмирован, Ловрен, судя по всему, не сможет сыграть, но это все текучка.

Но если со стороны посмотреть, то сейчас для «Зенита» самые счастливые дни. Представьте, вы в предвкушении такого матча, когда у вас есть запас в очках, когда ты доказал всей лиге, что ты сильнейший. Это ощущение радости от проделанного дела. У «Зенита» такой отрыв. Браво, «Зенит», мы должны аплодировать.

У Семака приятные хлопоты сейчас, кого выпускать, так как есть состав. Говорили, что у него игра не поставлена, но она самая поставленная. Это игра, которая бьет всех. Нельзя с непоставленной игрой иметь такой отрыв в очках.

У «Зенита» сейчас лучшие условия в стране: и база, и бюджет, и стадион лучший в Европе. Но все равно такого преимущества надо было добиться. «Зенит» сейчас как «Бавария» в Германии, как «Ювентус» в Италии. Ну и хорошо. Когда петербуржцы прочно обеспечили себе здесь площадку, надо взлетать выше и заявлять о себе в Европе.

Не будем чересчур радоваться, что «Зенит» самый сильный среди команд, которые не могут оказывать досрочное сопротивление. сейчас попытается, у них 11 побед», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».