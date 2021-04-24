Александр Тихонов: «Шипулина и подобных ему надо поганой метлой гнать из Думы – ни хрена не делают. Если Вяльбе станет такой же, ей будет простительно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что глава Федерации лыжных гонок России ( ) примет участие в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области.

«Наверное, ее уговорили. Но это ее личный выбор, она разумная женщина. Дай бог всем бы так, как она: приняла Федерацию без медалей и добилась с ней серьезных результатов.

Думаю, что в Думе она не изменит своему характеру и с трибуны ее увидят и услышат, особенно с проблемами допинга.

А тех 24 олимпийцев, которые сейчас там сидят, больше бы не избирал и не выдвигал. Штаны только протерли и больше ни хрена. Ни одного закона, ни одной поправки.

Того же Шипулина надо поганой метлой оттуда гнать и подобных ему. Ни хрена не делают.

Если Вяльбе станет такой же, как остальные олимпийцы, то ей будет простительно. Она сделала свое дело.

Хочется, чтобы у нее все получилось. Будем ждать. Желаю ей счастливой дороги. Я ее поддержу», – сказал Тихонов.

Люди спорта, которые собираются на выборы от «Единой России». Теперь и Вяльбе