Александр Тихонов: «Шипулина и подобных ему надо поганой метлой гнать из Думы – ни хрена не делают. Если Вяльбе станет такой же, ей будет простительно»

Теги Александр Тихонов Государственная дума ФЛГР Антон Шипулин Елена Вяльбе Политика натив брань Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе примет участие в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области.

«Наверное, ее уговорили. Но это ее личный выбор, она разумная женщина. Дай бог всем бы так, как она: приняла Федерацию без медалей и добилась с ней серьезных результатов.

Думаю, что в Думе она не изменит своему характеру и с трибуны ее увидят и услышат, особенно с проблемами допинга.

А тех 24 олимпийцев, которые сейчас там сидят, больше бы не избирал и не выдвигал. Штаны только протерли и больше ни хрена. Ни одного закона, ни одной поправки.

Того же Шипулина надо поганой метлой оттуда гнать и подобных ему. Ни хрена не делают.

Если Вяльбе станет такой же, как остальные олимпийцы, то ей будет простительно. Она сделала свое дело.

Хочется, чтобы у нее все получилось. Будем ждать. Желаю ей счастливой дороги. Я ее поддержу», – сказал Тихонов.

Люди спорта, которые собираются на выборы от «Единой России». Теперь и Вяльбе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья