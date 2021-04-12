«Барселона» идет 3-й в Ла Лиге. Они с «Реалом» отстают от «Атлетико» на 2 очка за 5 туров до конца

В 33-м туре Ла Лиги уступила «Гранаде» (1:2) на своем стадионе.

В таблице за пять туров до конца сезона лидирует – у команды Диего Симеоне 73 очка.

На втором месте идет «Реал» с 71 баллом. «Сливочные» опережают «Барселону», набравшую столько же очков, по дополнительным показателям.

На четвертой строчке с 70 очками расположилась «Севилья».

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Эльче» на выезде, примет «Атлетик», – «Осасуну», а «Барса» проведет игру в гостях с «Валенсией».