«Барселона» идет 3-й в Ла Лиге. Они с «Реалом» отстают от «Атлетико» на 2 очка за 5 туров до конца

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В 33-м туре Ла Лиги «Барселона» уступила «Гранаде» (1:2) на своем стадионе.

В таблице чемпионата Испании за пять туров до конца сезона лидирует «Атлетико» – у команды Диего Симеоне 73 очка.

На втором месте идет «Реал» с 71 баллом. «Сливочные» опережают «Барселону», набравшую столько же очков, по дополнительным показателям.

На четвертой строчке с 70 очками расположилась «Севилья».

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Эльче» на выезде, «Севилья» примет «Атлетик», «Реал» – «Осасуну», а «Барса» проведет игру в гостях с «Валенсией».

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