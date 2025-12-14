«Эстудиантес» выиграл чемпионат Аргентины впервые с 2010 года, победив «Расинг» по пенальти

«Эстудиантес» стал чемпионом Аргентины впервые за 15 лет.

Клуб из города Ла-Плата в финале обыграл на «Расинг Авельянеда » (1:1, пенальти – 5:4) и выиграл Клаусуру (вторая стадия чемпионата).

Это шестой титул «Эстудиантеса » в истории и первый с 2010 года, когда команда выиграла Апертуру (первая стадия чемпионата).

Клуб завоевал право сыграть в Кубке Либертадорес. Чемпионами стали 39-летний вратарь Фернандо Муслера и 40-летний хавбек Хосе Соса .

Фото: x.com/EdelpOficial