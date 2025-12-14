«Эстудиантес» выиграл чемпионат Аргентины впервые с 2010 года, победив «Расинг» по пенальти
«Эстудиантес» стал чемпионом Аргентины впервые за 15 лет.
«Эстудиантес» выиграл чемпионат Аргентины.
Клуб из города Ла-Плата в финале обыграл на «Расинг Авельянеда» (1:1, пенальти – 5:4) и выиграл Клаусуру (вторая стадия чемпионата).
Это шестой титул «Эстудиантеса» в истории и первый с 2010 года, когда команда выиграла Апертуру (первая стадия чемпионата).
Клуб завоевал право сыграть в Кубке Либертадорес. Чемпионами стали 39-летний вратарь Фернандо Муслера и 40-летний хавбек Хосе Соса.
Фото: x.com/EdelpOficial
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
