Толчинский после победы в Кубке Гагарина: «##### коней, #####»

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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина вышел к болельщикам, празднующим победу.

В шестом матче омский клуб одолел ЦСКА (1:0) и выиграл серию со счетом 4-2, впервые став обладателем Кубка Гагарина.

Победную шайбу забросил Толчинский. Он был признан самым ценным хоккеистом розыгрыша Кубка Гагарина.

После игры форвард начал скандировать кричалки вместе с болельщиками.

«Омский «Авангард», омский «Авангард»! «##### коней, #####», – кричал Толчинский. 

Отметим, что он перешел в «Авангард» из ЦСКА в прошлое межсезонье.

Толчинский играл за ЦСКА в КХЛ с 2018 по 2020 год. Ранее он выступал за молодежную команду клуба «Красную Армию».

 
 
 
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