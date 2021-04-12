Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» получить лицензию РПЛ («СЭ»)

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина добивается того, чтобы «Оренбург» прошел лицензирование для РПЛ, утверждает «Спорт-Экспресс».
Сейчас «Оренбург» занимает второе место в Олимп-ФНЛ, дающее право на прямой выход в Премьер-лигу. Однако стадион клуба – второй категории, он не подходит по вместимости для высшего дивизиона.
Илюхина, занимающая должность вице-президента РФС, будет пытаться добиться исключения для «Оренбурга» через бюро исполкома союза.
РПЛ выступает категорически против. Решение пока не принято, дедлайн по лицензированию – 5 мая.
Илюхина также является президентом Межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад».
Аршавин об отношениях «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: «Здесь нет системности»