Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» получить лицензию РПЛ («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Олимп-ФНЛ Оренбург Газпром Арена (Крестовский) Алания Владикавказ стадионы Спорт-Экспресс Елена Илюхина Футбол

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина добивается того, чтобы «Оренбург» прошел лицензирование для РПЛ, утверждает «Спорт-Экспресс».

Сейчас «Оренбург» занимает второе место в Олимп-ФНЛ, дающее право на прямой выход в Премьер-лигу. Однако стадион клуба – второй категории, он не подходит по вместимости для высшего дивизиона.

Илюхина, занимающая должность вице-президента РФС, будет пытаться добиться исключения для «Оренбурга» через бюро исполкома союза.

РПЛ выступает категорически против. Решение пока не принято, дедлайн по лицензированию – 5 мая.

Илюхина также является президентом Межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад».

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