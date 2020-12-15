Путин поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина: «Вы продемонстрировали высочайший класс мастерства»

Президент России Владимир Путин поздравил «Авангард» с победой над (4-2 в серии) в финале Кубка Гагарина.

«Дорогие друзья! Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021 года.

Вы проявили себя дружной, сплоченной командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе. Впервые стали почетными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков.

Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске. Это станет не только отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России.

Желаю вам новых ярких свершений и успехов. Молодцы! – говорится в поздравлении Путина.

Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».

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