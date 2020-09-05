Экс-игрока сборной Германии Метцельдера приговорили к 10 месяцам условно за распространение детской порнографии

Суд в Дюссельдорфе приговорил бывшего игрока , и дортмундской к десяти месяцам тюремного заключения условно по делу о распространении детской порнографии.

Бывший защитник сборной в ходе заседания суда заявил, что отказывается от ордена «За заслуги перед Германией».

«Я делал скриншоты компрометирующих изображений, которые находятся в свободном доступе на веб-сайтах, и делился своими фантазиями в чатах.

Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось, несмотря на то, что я оставлял комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило лишь в параллельном цифровом мире.

Я пересылал изображения, несмотря на то, что знал, какие невыразимые страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми.

Я принимаю наказание и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне придется жить с осознанием этой вины перед обществом всю оставшуюся жизнь.

С гордостью отношусь к своей благотворительной работе, но хотел бы отказаться от ордена «За заслуги перед Германией» из уважения к нынешним и будущим его обладателям», – заявил бывший футболист на заседании суда.

Ранее Метцельдер признал, что у него в смартфоне было около 300 фотографий 29 детей порнографического содержания, которые он отсылал в группе в WhatsApp двум женщинам. В чем именно он не согласен с обвинением, не уточняется.