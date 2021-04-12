В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами. Предусмотрено наказание за использование инсайдерской информации

Министерство спорта России подготовило законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте.

Законопроект расширяет понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Помимо подкупа спортсменов, судей и тренеров, таковым будет считаться использование инсайдерской информации и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

«Предлагаемые нормы расширяют понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, проектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта».

Противоправным влиянием на результат спортивного соревнования, помимо подкупа спортсменов и других уже перечисленных в законодательстве приемов, будут считаться использование инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Нередко инсайдерская информация используется для игры на тотализаторе. Но также она может стать способом незаконного влияния на результат матча, если, допустим, команде сообщат тактический план на будущую игру, подготовленный их противником.

Таким образом, лица, уличенные в попытках спортивного шпионажа и продаже инсайдерской информации, могут быть привлечены к ответственности», – объяснил инициативу председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Отмечается, что перечень инсайдерской информации будут определять спортивные федерации и профессиональные лиги. При этом к инсайдерской информации не может быть отнесена общедоступная информация, а также сведения, опубликованные в СМИ.