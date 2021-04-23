Медведева о съемках для мужских журналов: «Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопрос, приходилось ли ей драться в жизни, а также рассказала о любимом актере и своем отношении к фотосессиям для мужских журналов.

– Ты когда-нибудь дралась в своей жизни? Обычно женские драки – самые жестокие.

– Слава богу, это как-то обошло меня стороной. Волосы у меня все на месте.

– У тебя был какой-нибудь краш из спортсменов или актеров, в кого ты была влюблена?

– Из актеров, конечно же. Я обожаю сериал «Флэш» и главного героя Гранта Гастина.

– Как сейчас к нему отношение?

– Все так же. Ничего не меняется.

– Как относишься к съемкам в мужских журналах – Maxim, Playboy?

– Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю, – сказала Медведева.

Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim