Медведева о съемках для мужских журналов: «Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос, приходилось ли ей драться в жизни, а также рассказала о любимом актере и своем отношении к фотосессиям для мужских журналов.
– Ты когда-нибудь дралась в своей жизни? Обычно женские драки – самые жестокие.
– Слава богу, это как-то обошло меня стороной. Волосы у меня все на месте.
– У тебя был какой-нибудь краш из спортсменов или актеров, в кого ты была влюблена?
– Из актеров, конечно же. Я обожаю сериал «Флэш» и главного героя Гранта Гастина.
– Как сейчас к нему отношение?
– Все так же. Ничего не меняется.
– Как относишься к съемкам в мужских журналах – Maxim, Playboy?
– Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю, – сказала Медведева.
Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim