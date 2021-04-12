Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Рома» – 1:2. Джеко забил. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Рома Манчестер Юнайтед Лига Европы УЕФА Sports.ru Эдин Джеко Бруну Фернандеш Лоренцо Пеллегрини Футбол

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает «Рому».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также ее можно посмотреть в прямом эфире.

Манчестер Юнайтед Англия – Рома Италия 1:2 (перерыв)
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Бруну Фернандеш, 1:1 – 15, пенальти Пеллегрини, 1:2 – 33 Джеко.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Фред, Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд.
РомаЛопес (Миранте, 28), Карсдорп, Смоллинг, Рожер, Спинаццола (Бруно Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Кристанте, Мхитарян, Диавара, Пеллегрини, Джеко.

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