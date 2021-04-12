Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Рома» – 1:2. Джеко забил. Текстовый онлайн тоже есть

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает «Рому».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также ее можно посмотреть в прямом эфире.
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 9 Бруну Фернандеш, 1:1 – 15, пенальти Пеллегрини, 1:2 – 33 Джеко.
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Фред, Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд.
-
Рома –
Лопес (Миранте, 28), Карсдорп, Смоллинг, Рожер, Спинаццола (Бруно Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Кристанте, Мхитарян, Диавара, Пеллегрини, Джеко.