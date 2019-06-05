Американка Майорга требует от Роналду почти 65 млн евро компенсации. Модель обвиняла игрока в изнасиловании

Бывшая модель Кэтрин Майорга требует от нападающего компенсацию морального ущерба за изнасилование, факт совершения которого не был доказан.

Mirror со ссылкой на судебную документацию пишет, что 37-летняя американка хочет получить от футболиста около 56 млн фунтов (почти 65 млн евро).

Майорга требует от Роналду 18 млн фунтов (почти 21 млн евро) за «боль и страдания, причиненные ей в прошлом», еще 18 млн фунтов – за «боль и страдания, которые она понесет в будущем» и еще 18 млн фунтов – в качестве штрафных санкций для футболиста.

Отмечается, что Майорга потратила 1,4 млн фунтов (около 1,6 млн евро) на расходы, связанные с делом Роналду, а судебные издержки составили 1,1 млн фунтов (чуть более 1,2 млн евро).

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Роналду отрицает обвинения, которые ему предъявляет Майорга. В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса сняла с футболиста подозрения в изнасиловании по этому делу.

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