Суперкамбэк России против США на ЮЧМ, ЦСКА и «Спартак» пишут в ЭСК и КДК, «Авангард» ведет 3-2 у ЦСКА, Непомнящий сыграет с Карлсеном, «Интер» в шаге от скудетто и другие новости

1. ЦСКА обратится в ЭСК из-за удаления Ахметова и касания мяча рукой Айртона, а «Спартак» попросил КДК отменить желтые карточки Максименко и Айртона. Пишут, что КДК может отменить удаление Ахметова, если ЭСК признает ошибку судьи.

2. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно победил на турнире претендентов и сыграет с Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

3. Юниорский ЧМ по хоккею. Сборная России начала турнир с победы над США – 7:6 ОТ. При этом ходу матча наши парни уступали со счетом 1:5.

В овертайм игру перевел форвард Иван Мирошниченко, которого не хотели пускать в США, а победу россиянам принес Никита Чибриков, ставший в этом сезоне одним из самых молодых игроков в истории главной сборной России.

4. «Авангард» повел 3-2 в серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина, победив в гостях. Интересно, что омичи забили в меньшинстве во втором матче подряд.

5. Тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн согласился возглавить «Баварию». Он будет получать 8 млн евро в год в мюнхенском клубе, а «Лейпцигу» выплатят 20 млн. Пишут, что мюнхенцы близки к соглашению с «Лейпцигом».

6. Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в Зал славы АПЛ. Также лига назвала имена 23 номинантов, из которых голосованием выберут еще 6 человек. Там Джеррард, Лэмпард, Скоулз, Бергкамп, Бекхэм, Дрогба и Кантона.

7. НХЛ. 4-й гол Тарасенко в сезоне помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо», «Даллас» одолел «Каролину» в овертайме, «Эдмонтон» разгромил «Виннипег». Все результаты дня – здесь.

8. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться от травмы. Неизвестно, сыграет ли он с «Болоньей» и «Лацио».

9. НБА. «Финикс» прервал победную серию «Нью-Йорка», «Вашингтон» уступил «Сан-Антонио» в овертайме и другие результаты.

10. «Наполи» обошел «Ювентус» в таблице Серии А после победы над «Торино» (2:0), а «Милан» выпал из зоны ЛЧ после разгрома от «Лацио» (0:3). Сейчас ситуация в турнире такая: «Интер» опережает «Аталанту» на 11 очков за 5 туров до конца, «Наполи» идет 3-м, «Юве» – 4-м, «Милан» – 5-м. Более того, «Интер» станет чемпионом Италии уже в следующем туре, если победит «Кротоне», а «Аталанта» не выиграет у «Сассуоло».

11. В «Реале» опасаются давления судей в полуфинале ЛЧ с «Челси» из-за возможной мести УЕФА за Суперлигу.

12. ЦСКА может обменять Облякова в «Краснодар» на Уткина, а «Ювентус» готов купить Хвичу за 20 млн евро в случае выхода в ЛЧ.

13. В Италии клубы будут исключать из Серии А за участие в сторонних соревнованиях.

14. УЕФА начал расследование в отношении Златана Ибрагимовича. У форварда «Милана» есть доля в букмекерской конторе.

15. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин планирует повторно избраться в Госдуму России.

16. Основатель Spotify Даниэль Эк готовит предложение о покупке «Арсенала». Его поддерживают Бергкамп, Анри и Виейра. Правда, Стэн Кронке, похоже, не намерен продавать клуб.

17. Шведский боец UFC Хамзат Чимаев попал в ДТП в Грозном на «Мерседесе», который ему подарил Рамзан Кадыров.

Цитаты дня.

Александр Шмурнов: «Ни один нормальный болельщик ЦСКА не обижается на «конюшню». Жаль того, кто делает из мухи слона после твита»

Юпп Хайнкес: «Хави – один из лучших игроков всех времен. Он, Иньеста и Бускетс – лучшая полузащита в истории футбола»

Роман Павлюченко: «Сборная России 2008-го сильнее нынешней во всех линиях. Перед Евро все надежды на Жиркова, ха-ха»

Василий Уткин: «Эпохи «Спартака» Романцева и ЦСКА Гинера закончились, а эпоха «Зенита» происходит в государстве, а не в футболе»

Марио Андретти о Мазепине: «Тот русский пацан выступает в «Ф-1», а звезда «Индикара» не может? Здесь что-то не так»

Федун об инвестициях: «Когда в 1998-м все рухнуло, меня перло от счастья – я знал, что будет кризис, и накупил дешевых активов»