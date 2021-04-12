Крыховяк – лучший игрок апреля в РПЛ. У него 5 (4+1) очков в 4 матчах

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком апреля в РПЛ.
В 4 матчах за этот период поляк забил 4 гола и отдал один результативный пас. За 31-летнего игрока единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
Крыховяк в голосовании опередил форварда «Локомотива» Федора Смолова, полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, вратаря «Рубина» Юрия Дюпина и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Ранее лучшим тренером месяца был признан Марко Николич, возглавляющий «Локомотив».