Крыховяк – лучший игрок апреля в РПЛ. У него 5 (4+1) очков в 4 матчах

Полузащитник «Локомотива» стал лучшим игроком апреля в .

В 4 матчах за этот период поляк забил 4 гола и отдал один результативный пас. За 31-летнего игрока единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

Крыховяк в голосовании опередил форварда Федора Смолова, полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, вратаря «Рубина» Юрия Дюпина и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Ранее лучшим тренером месяца был признан Марко Николич, возглавляющий «Локомотив».