Россия попала в одну группу с Грузией и Испанией на Евробаскете-2022. Матчи пройдут в Тбилиси

В четверг, 29 апреля, ФИБА в Берлине провела жеребьевку Евробаскета-2022.

Сборная России попала в группу A, матчи которой пройдут в Тбилиси. Российская команда встретится с хозяевами турнира Грузией, а также с Испанией, Турцией, Бельгией и Болгарией.

Полный состав групп Евробаскета-2022

Группа А: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.

Группа В: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Группа С: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.

Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

Турнир пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в 4 странах – Чехии, Грузии, Германии и Италии. В 1/8 финала выйдут по 4 лучших команды из каждой группы. Все игры плей-офф пройдут в Берлине.

Изначально Евробаскет-2022 планировался в 2021 году, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и переноса Олимпиады в Токио на 2021 год.

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