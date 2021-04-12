Николич признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд

из «Локомотива» стал лучшим тренером в апреле.

За сербского специалиста единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Николич признан лучшим тренером лиги второй месяц подряд.

В апреле выиграл все четыре матча с общим счетом 13:3.

В голосовании Николич опередил Сергея Семака («Зенит», 10 очков в 4 матчах), Леонида Слуцкого («Рубин», 9 очков в 4 матчах), Сандро Шварца («Динамо», 7 очков в 4 матчах) и Андрея Талалаева («Ахмат», 7 очков в 4 матчах).