«Барса» хочет вдвое снизить зарплату Месси. Через два года Лео может уехать в МЛС и стать послом каталонцев

работает над продлением контракта с нападающим .

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже встретился с отцом футболиста Хорхе Месси, который выполняет функции его агента. Они вместе поужинали и поделились своими взглядами на будущее аргентинца.

«Барса» не представила стороне игрока конкретное предложение, поскольку аудит, по результатам которого станут окончательно ясны финансовые возможности клуба, пока не завершен.

Лапорта попросил окружение Месси с пониманием отнестись к сложной экономической ситуации, в которой находится клуб. Сторона футболиста готова искать различные решения, чтобы договориться о подписании нового контракта.

Вероятно, по новому соглашению Месси проведет в «Барселоне» еще два сезона. Затем он сможет уехать в один из клубов , где не только продолжит карьеру профессионального игрока, но и будет выступать в роли посла «Барсы». Когда Месси прекратит играть в США, то сможет вернуться в «Барсу» и занять одну из административных должностей в клубе.

Если эта формула будет утверждена, «Барселона» могла бы сократить зарплату аргентинца вдвое, но при этом клуб планирует продолжать платить ему за выполнение функций амбассадора «Барсы», когда Лионель будет играть в США. Таким образом часть финансовых потерь, которые понесет Месси, будет компенсирована, пишет Marca со ссылкой на TV3.

В этом сезоне 33-летний футболист забил 25 голов и сделал 9 результативных передач в 30 матчах . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.