Дюков о критике арбитров от Слуцкого: «Он перегибает палку. Предлагаю начать судить, если есть у кого желание попробовать»

Президент Российского футбольного союза высказался о критике главного тренера Леонида Слуцкого в адрес судей.

«Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всем уважении к нему. Судейство – непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, все просто. Если есть у кого-то желание попробовать, предлагаю начать судить.

Каждый эпизод индивидуален. К примеру, решение судей удалить Ахметова поддержали Кашшаи и Эллерей.

Мы хотим большего, ошибки расстраивают. Были туры, когда судьи работали без ошибок. Положительная динамика есть. Количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Есть назначение Карасева на Евро, есть назначение Пустовойтовой на Олимпиаду.

Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже в ней нуждаются. Мы ведем работу по повышению качества», – сказал Дюков.

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