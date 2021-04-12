«Мне сказали: «Борща без водки не бывает». Ловрен о первых днях в Петербурге

Защитник рассказал, как знакомился с традициями в России.

«По-моему, на второй день, когда я приехал в Санкт-Петербург, я попробовал борщ. Причем человек, который мне его сервировал, сказал: «Так, борща без водки не бывает». Я сказал: «Ну хорошо, давайте попробуем».

Он мне объяснил, что надо сначала выпить рюмку водки, потом занюхать это куском хлеба, а потом закусить борщом. Я такой подумал, ну ладно, окей, давайте попробуем. Но одного раза мне вполне хватило на такую процедуру», – сказал Ловрен с улыбкой.