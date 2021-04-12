На матч «Зенит» – «Локомотив» пустят 40 тысяч зрителей

На матче 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» смогут присутствовать 40 тысяч человек.
«Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче «Зенит» – «Локомотив» составит 75% или 40 тысяч человек», – сообщили в комитете по спорту и физической культуре Петербурга.
Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко также отметил, что установленные городскими властями ограничения на заполняемость трибун продолжают действовать.
«Информация про стопроцентную заполняемость абсолютно не соответствует действительности. В рамках матча «Зенит» – «Локомотив» продолжают действовать последние введенные ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями», – сказал Макаренко.
«Зенит» и «Локомотив» сыграют в воскресенье, 2 мая.