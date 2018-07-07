НБА. «Бруклин» встретится с «Индианой», «Голден Стэйт» против «Миннесоты» и другие матчи

В четверг, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
Звездный «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга постарается выиграть 4-й матч подряд в противостоянии с неуступчивой «Индианой».
«Голден Стэйт» Стефена Карри продолжает борьбу за плей-офф игрой с аутсайдером Западной конференции «Миннесотой». «Денвер» Николы Йокича может продлить победную серию до 4 матчей во встрече с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 30 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 30 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 30 апреля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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