НБА. «Бруклин» встретится с «Индианой», «Голден Стэйт» против «Миннесоты» и другие матчи

В четверг, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

Звездный Дюрэнта и Ирвинга постарается выиграть 4-й матч подряд в противостоянии с неуступчивой «Индианой».

Стефена Карри продолжает борьбу за плей-офф игрой с аутсайдером Западной конференции «Миннесотой». Николы Йокича может продлить победную серию до 4 матчей во встрече с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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