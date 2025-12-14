  • Спортс
  • Экс-судья Марелли о матче «Милана»: «Гол Пулишича не должен был быть отменен – Лофтус-Чик не фолил. «Сассуоло» должен был бить пенальти – Павлович задел ногу Шеддиры на 92-й»
Экс-судья Марелли о матче «Милана»: «Гол Пулишича не должен был быть отменен – Лофтус-Чик не фолил. «Сассуоло» должен был бить пенальти – Павлович задел ногу Шеддиры на 92-й»

Экс-судья: у «Милана» отобрали гол, но и в его ворота не дали пенальти.

Бывший судья Лука Марелли заявил, о том, что отмененный гол «Милана» в ворота «Сассуоло» стоило засчитать, однако в ворота миланцев надо было назначить пенальти.

Команда тренера Массимилиано Аллегри сегодня дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2) в 15-м туре Серии А. Игру обслуживал Валерио Креццини.

Об отмене гола Пулишича на 57-й минуте

«Это решение вызывает большие сомнения. Гол был отменен из-за толчка Канде со стороны Лофтуса-Чика. Судья разрешил продолжить игру, а затем зафиксировал фол. Это была оценка ситуации на поле, потому что контакт был. Лофтус-Чик опустил руки, но я не увидел никакого толчка. Креццини не свистнул: этот контакт был даже ниже допустимого уровня, настоящего толчка не было. Этот гол не должен был быть отменен: и Лофтус-Чик, и Павлович, и Пулишич находились в правильной позиции».

О подкате Томори в штрафной против Лорьянте на 87-й

«Я не вижу никаких нарушений со стороны Томори, это просто динамичная опека. Это Лорьянте спотыкается о правую ногу Томори, который не ищет контакта с соперником. Я не вижу ничего противозаконного».

О контакте Павловича и Шеддиры в штрафной на 92-й

«Павлович не коснулся мяча, но его правая нога задела левую ногу Шеддиры. Проверка ВАР была слишком поспешной. Это заслуживало детального вмешательства ВАР и назначения пенальти», – сказал Марелли в эфире DAZN.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Calciomercato
