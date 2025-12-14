Мойес на вопрос о причинах поражения «Эвертона» от «Челси»: «Может, разница в миллиард фунтов? Возможно, вы понимаете, о чем я»

Мойес о «Челси» и «Эвертоне»: может, разница в миллиард фунтов?.

Главный тренер «Эвертона » Дэвид Мойес высказался о поражении от «Челси », упомянув о разных финансовых возможностях команд.

Встреча 16-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

После матча Мойеса спросили, свелось ли поражение его команды к мелким деталям.

«Может быть, разница в миллиард фунтов? Возможно, вы понимаете, о чем я», – заявил экс-тренер «МЮ».