Мойес на вопрос о причинах поражения «Эвертона» от «Челси»: «Может, разница в миллиард фунтов? Возможно, вы понимаете, о чем я»
Мойес о «Челси» и «Эвертоне»: может, разница в миллиард фунтов?.
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался о поражении от «Челси», упомянув о разных финансовых возможностях команд.
Встреча 16-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
После матча Мойеса спросили, свелось ли поражение его команды к мелким деталям.
«Может быть, разница в миллиард фунтов? Возможно, вы понимаете, о чем я», – заявил экс-тренер «МЮ».
Что делать с Хаби Алонсо?31966 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости