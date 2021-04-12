Деян Ловрен: «Лада» комфортнее, чем «Ламборгини»

Защитник считает «Ладу» более комфортной машиной, чем «Ламборгини».

– Вы проводите много времени в самолетах, но хотите полетать еще и на истребителе. Почему?

– Это же совсем другое. Представьте: всего два человека, ты и второй пилот, почувствуйте это ускорение. Даже невозможно сравнить это с полетом на обычном самолете. Это все равно, что сравнивать «Ладу» и, допустим, «Ламборгини».

Все равно же хотя бы раз в жизни хочется на «Ламборгини» прокатиться, вот тут плюс-минус то же самое.

Начал-то я все равно с «Лады», потому что давно, еще во времена Югославии, у моих родителей была «Лада». «Ламборгини» тоже водил, только в аренду брал, в прокат.

«Лада», кстати, более комфортная машина, – сказал Ловрен.