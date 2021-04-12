«Барса» ищет источники финансирования из-за краха Суперлиги. На 350 млн от проекта Лапорта хотел продлить контракт с Месси и подписать Холанда или Неймара

«Барселона» вынуждена искать новые источники финансирования после неудачного запуска проекта Суперлиги Европы, сообщает ESPN.
«Блауграна» на старте должна была получить 350 млн евро от спонсора Суперлиги, американского банка JP Morgan.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта с помощью этих средств рассчитывал продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, погасить задолженности по зарплатам и купить форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда или нападающего «ПСЖ» Неймара.
Теперь «Барсе» пришлось активизировать поиск внешних инвестиций. Клуб ведет переговоры с различными инвестиционными фондами о кредите с выгодным для сине-гранатовых планом погашения.
Обсуждаются также идеи о продаже прав на название стадиона «Камп Ноу», продажа доли в дочернем предприятии Barca Corporate, а также сокращение зарплат и продажа футболистов.