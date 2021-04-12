«Барса» ищет источники финансирования из-за краха Суперлиги. На 350 млн от проекта Лапорта хотел продлить контракт с Месси и подписать Холанда или Неймара

вынуждена искать новые источники финансирования после неудачного запуска проекта , сообщает ESPN.

«Блауграна» на старте должна была получить 350 млн евро от спонсора Суперлиги, американского банка JP Morgan.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта с помощью этих средств рассчитывал продлить контракт с форвардом , погасить задолженности по зарплатам и купить форварда «Боруссии» или нападающего «ПСЖ» .

Теперь «Барсе» пришлось активизировать поиск внешних инвестиций. Клуб ведет переговоры с различными инвестиционными фондами о кредите с выгодным для сине-гранатовых планом погашения.

Обсуждаются также идеи о продаже прав на название стадиона «Камп Ноу», продажа доли в дочернем предприятии Barca Corporate, а также сокращение зарплат и продажа футболистов.